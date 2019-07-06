30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski manken için cinayet işledi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir genç, '2003 yılı bacak güzeli' olan eski mankenin evinde öldürüldü. Eski mankenin de aralarında bulunduğu 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi. Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı.  Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.
 
Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde olayın meydana geldiği evin eski manken Alev Çökeliler’e ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde Çökeliler’in dışında bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö’yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş. Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı.
 
İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Çökeliler adlî kontrol şartıyla salındı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA