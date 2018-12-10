Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski milletvekili Dağyar hayatını kaybetti

Eski Antalya Milletvekili Abdullah Cengiz Dağyar vefat etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dağyar'ın cenazesi, yarın Antalya Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.
 
Antalya'da, 1932 yılında dünyaya gelen Dağyar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Antalya Demir Çelik Sanayi'nde idareci olarak görev yapan Dağyar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığında bulundu.
 
Dağyar, 17 ve 18'inci dönem Antalya milletvekilliği yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA