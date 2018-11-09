Eski MSB Müsteşar Yardımcısı FETÖ'yü ziyaret etmiş

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şaban Umut, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ve katılan MSB avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Cem Boztaş'ın önceki celse ara kararlar gereği dosyaya giren evrakları okumasının ardından Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanık Umut'un 15 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katıldığı, saat 23.55'te darbeci askerlerin geldiği, silah zoruyla orada bulunan birçok kişiyle sanığın da derdest edildiği ve saat 00.23 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın darbeci askerler tarafından götürüldüğü hatırlatıldı.

Sanık Umut'un saat 01.47'de elleri kelepçesiz bir şekilde koridorda gezerken görüldüğü, ilerleyen saatlerde kelepçeli tutulan diğer kişilerin odalarına giriş çıkış yaptığı belirtilen mütalaada, sanığın darbeci askerlerle konuştuğu bilgisine yer verildi.

Adil Öksüz ile FETÖ elebaşını ziyaret etmiş

Mütalaada sanığın serbest bir şekilde olay yerinde gezdiği sırada olay tarihinde derdest edilen tanık Ali A.'nın bulunduğu odaya da girdiği ve tanıkla yaptığı konuşmada "Bu hareket zulme, haksızlığa karşı yapılan bir harekettir, var mısın yok musun?" şeklinde sözler sarf ettiği aktarıldı.

Yargılama sırasında alınan tanık beyanlarına da yer verilen mütalaada, tanık Selçuk B.'nin Umut'un yıllar önce kendisini FETÖ'nün firari sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'le tanıştırdığını ve birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetini dinlemeye gittiklerini, kendisine "açıktan namaz kılma, ibadet etme" şeklinde telkinlerde bulunduğunu, sanık Umut'un kendisiyle tanıştırdığı Mustafa Özcan isimli kişinin de o dönem Hava Kuvvetlerinde sorumlu üst düzey örgüt mensubu olduğunu söylediği belirtildi.

"5. bölüğün sorumlusuydu"

Mütalaada, tanık Gürol D.'nin "Şaban Umut'u Hava Harp Okulunda 1982-1986 yılları arasındaki dönemde devre arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Kendisi o dönem Nur Cemaati olarak bilinen yapıda 5. bölüğün sorumlusuydu. 6. bölüğün sorumlusu ise Semih Koşucuoğlu'ydu. Ondan öğrendiğim kadarıyla Hava Harp Okulu 3. sınıfta iken Semih, 'Kaptan' ismiyle hitap ettiğimiz Fetullah Gülen'in İstanbul'a geleceğini ve askeriyede bulunan öğrencilere bir konuşma yapacağını söylemişti. Bu toplantıya benimle birlikte Şaban Umut da katıldı." beyanlarına da yer verildi.

Şaban Umut'un FETÖ'nün hazırladığı sözde sıkıyönetim direktifinde "ekonomi bakanlığı müsteşarı" olarak atandığı, anayasayı ihlal eylemine etkin ve fonksiyonel anlamda katkı sağladığı tespiti yapılan mütalaada, olay günü çevresinde bulunan kişileri yapılan eylemlerin meşru ve gerekli olduğuna ikna etmeye çalıştığı, bu eylemleri gerçekleştiren askerlerle birlikte hareket ettiği ve bu haliyle anayasayı ihlal eylemine katıldığı vurgulandı.

Buna göre sanık Umut'un "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcının mütalaasına karşı söz alan sanık Umut, esasa ilişkin savunmasını yapmak için ek süre talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Şaban Umut'un tutukluluk halinin devamına karar verip davayı erteledi.

İddianame

Darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanan Umut'un adı darbecilerin sözde atama listesinde "ekonomi bakanlığı müsteşarı" olarak geçiyordu. Umut hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmıştı.