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Eski muhtar silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kars'ta eski muhtar Remzi Mızrak, araçtan pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

DHA29 Eylül 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:37
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Olay, saat 13.30 sıralarında, Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine alışverişe gelen, Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Ağır yaralanan Mızrak, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Remzi Mızrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİSTEN MEGAFONLA UYARI

Olay sırasında çevrede toplananların ise yaşananları dikkatle izlediği gözlendi. Megafonla uyarı yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Polis, silahlı saldırıyla ilgili delil toplarken, araçla kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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