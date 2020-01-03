İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9757
  • EURO
    6,6727
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'nun kaçmasına yardım 5 şüpheli tutuklandı
Güncel

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'nun kaçmasına yardım 5 şüpheli tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA03.01.2020  23:08 - Güncelleme: 03.01.2020  23:10

Yakalanan FETÖ'cü arkadaşına böyle seslendi: Bayılma numarası yap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!
Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay
ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay

ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.