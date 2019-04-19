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Eski öğretim görevlisine FETÖ/PDY davasında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen öğretim görevlisi sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Gaziantep'te, FETÖ davasında, Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen öğretim görevlisi sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Körpi ile avukatı katıldı.

Sanık Körpi, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock, Eagle ve KakaoTalk programlarını kullandığını ve örgüt toplantılarını organize ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Körpi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Böyle gözdağı verdiler!

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