Eski ortağına dehşet yaşattı

Antalya'da daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet Taşkın ile S.S. arasında, para meselesi yüzünden husumet oluştu. S.S., Ahmet Taşkın’dan alacağı olduğunu iddia ettiği 400 bin TL ile 70 bin Dolar’ı istedi, ancak alamadı. S.S.’nin azmettirdiği ileri sürülen iki kişi, Ahmet Taşkın’ı kaçırarak Altınkale Mahallesi’nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. İki, üzerindeki elbiselerini çıkardıkları Ahmet Taşkın’ı zincirle bağlayıp, dövdükten sonra kaçtı. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kendini kurtaran Ahmet Taşkın iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi. Buradaki lastikçiden kıyafet alan Taşkın, polise haber verdi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Polis, Ahmet Taşkın’ın ifadesi doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı. Görüntülerden elde edilen bilgilerle

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık iki buçuk saat sonra Taşkın’ı kaçırarak döven D.Y, B.S, E. ve borçlu olduğu eski ortağı S.S. ile ismi açıklanmayan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların ilk ifadelerinde Taşkın ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoymadıklarını söyledikleri öğrenildi.