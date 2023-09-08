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Güncel

Eski ortak yeni düşman! CHP yandaşı öfkenin şiddetini artırdı: İYİ Parti biter

Genel seçimlere ortak olarak giren CHP ve İYİ Parti arasında kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Fondaş Tezkan, 'İstanbul ve Ankara giderse, İYİ Parti biter. CHP bitmez ama ağır yara alır. Sonuçta muhalefet biter. Muhalefetsiz bir dönem başlar. Putin'in Rusya'sına döneriz.' diye konuştu.

8 Eylül 2023 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Eski ortak yeni düşman! CHP yandaşı öfkenin şiddetini artırdı: İYİ Parti biter
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partileri arasındaki krizin şiddetini artırdı.

CHP'DEN CEVAP GELDİ

"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" diyen Akşener'in bu resti üzerine açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

"Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir"

CHP YANDAŞI MEHMET TEZKAN SERT ÇIKTI

CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken CHP'nin fonladığı Halk TV'nin yazarı Mehmet Tezkan, iki büyükşehrin kaybedilmesi durumunda muhalefetin biteceğini söyledi. Tezkan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"İstanbul dedim ama sadece İstanbul değil... Ankara, İzmir, Eskişehir gibi simge iller de giderse İyi parti biter. CHP bitmez ama ağır yara alır. Sonuçta muhalefet biter. Yazar Ece Temelkuran'ın değimiyle 'politik evsizlik' hali oluşur. Benim öngörümle Putin'in Rusya'sına döneriz."

  • CHP-İYİ Parti krizi
  • İstanbul ve Ankara
  • Muhalefetsiz dönem

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