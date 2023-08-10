İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" demişti.

AKŞENER'İN SERT AÇIKLAMALARI CHP'DE TEPKİYLE KARŞILANDI

Akşener'in bu çıkışına CHP'li isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sözcü TV yayınına katılan CHP PM üyesi Müslim Sarı, Akşener'in ve İYİ Partililerin seçim sonrası yaptıkları açıklamalarının siyasi nezaketsizlik olduğunu söyledi.

" ALMAMIZ GEREKEN OYU ALMADIK' DEMELERİ BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

İYİ Partililerin seçim kazanılsaydı başka türlü konuşacaklarını ifade eden Sarı, eski ortaklarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kurmuş olduğu stratejik ilişkiden faydalanan bir parti. Yani 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz. Almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizlik, en uygun terimle. Yani bunu daha ağır şekilde ifade edebilirim ama şu an için bunu uygun görmüyorum.

"SEÇİM KAYBEDİLDİĞİ İÇİN BAŞKA ŞEKİLDE KONUŞUYORUZ"

CHP'li Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'ye karşı 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti var olacak mıydı? Büyük bir soru işareti. Bakın bunlar çok nezaketsiz açıklamalar. Ben sayın Meral Akşener'e yakıştırmıyorum. Yani bir taraftan kalkıp işte Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin vasiyetler kendi çocuğuna çoluğuna ailesine telkin ederken minnettarlığını söylerken, seçim kaybedildikten sonra 'bu benim en büyük pişmanlığım' demek nasıl açıklanacak? Yani eğer seçim kazanılmış olsaydı başka bir şeyi konuşacaktık. Ama seçim kaybedildiği için şimdi başka şekilde konuşuyoruz."