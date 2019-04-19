Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'den pişkin savunma: Benim dönemimde hiçbir sınav sorusu sızmadı
ÖSYM’deki FETÖ soruşturması kapsamında ev hapsine alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, örgütle mücadele ettiğini ve kendi döneminde hiçbir sınav sorusunun sızmadığını iddia etti. Demir’in soruları çalındığı ortaya çıkan 2012’deki hakimlik sınavı ile soruşturması süren birçok sınavı unutması dikkat çekti.
FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ev hapsine karar verilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in ifadesine ulaşıldı. FETÖ üyesi olmadığını ve 2010 KPSS’den sonra göreve geldiği dönemden itibaren bu örgütle mücadele ettiğini savunan Demir, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki soru hırsızlığı ispatlanmasına rağmen kendi döneminde hiçbir sınav sorusunun sızmadığını iddia etti. FETÖ’nün 2012’deki hakimlik sınavı ile ilgili devam eden soruşturmayı da unutan Demir, soruların sızdırıldığına dair somut delil bulunmadığını söyledi.
SORUMLULUK BENDE DEĞİL
Ayrıca kopya olaylarıyla ilgili inceleme yaptıklarını, kopya çektiği belirlenenlerin sınavının iptal edildiğini anlatan Demir, “Kopya işleminin geniş çaplı olduğunu düşünmedik” ifadesini kullandı. ÖSYM’nin kozmik odasındaki bilgisayarlarda FETÖ’cülerin soruları yedeklemek için oluşturduğu arayüz programı sorulan Demir’in, “Teknik şartnameyle alınan bu programda açık olup olmadığını benim bilmem mümkün değil. Açık varsa, programı yapanın sorumluluğundadır” şeklinde kendini savunması da dikkat çekti.
TEKALAN İLE NE GÖRÜŞTÜN?
Yeni Şafak'ın haberine göre, firari Şerif Ali Tekalan ve Cemil Koca’nın da aralarında bulunduğu FETÖ tepe yönetiminden 5 kişiyle 121 telefon irtibatı sorulan Demir, “Tanışıklığa dayalı görüşme. Akademik konularla ilgili yapılan görüşmelerdir ya da bayram kutlaması şeklinde insani temaslardır. İçeriğini hatırlamıyorum” savunmasını yaptı. Bu görüşmelerden bazılarının 2012 KPSS’nin ardından yapıldığı hatırlatılan Demir, “Sınava ilişkin özel bir talepleri oldu mu?” şeklindeki soruya “Mümkün değil. Olsa da ben kabul etmezdim” cevabını verdi.
2012 HAKİMLİK SINAVINI UNUTTU
Ali Demir döneminde soruların çalındığı tespit edilen sınavlardan biri de 2012 avukatlıktan hakimlik ve savcılığa geçiş sınavıydı. Ankara Başsavcılığı’nca ÖSYM çalışanlarının da aralarında bulunduğu 86 kişiye dava açılmış, 2018 Ekim’de kararını açıklayan mahkeme sanıklardan 62’sine 2 yıl 11 ay ile 27 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları vermişti. 2011, 2012 ve 2013’te yapılan KPSS, ALES ve YDS gibi birçok sınava ilişkin soruşturma ise hala devam ediyor.
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