18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Pakistan Başbakanı Şerif serbest bırakıldı

İslamabad Yüksek Mahkemesi, cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasına karar verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İslamabad Yüksek Mahkemesi, cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, kalp krizi geçiren Şerif'in sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasının talep edildiği dilekçeyi bugün görüştü.

Yolsuzlukların soruşturulmasıyla görevli Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) avukatlarının Şerif'in serbest bırakılmasında sakınca görülmediği yönündeki değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından mahkeme, Şerif'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, federal hükümetin ve Lahor eyalet hükümetinin Şerif'in serbest bırakılmasına ilişkin itirazları varsa sağlık raporuyla birlikte Salı gününe kadar mahkemeye sunmasına karar verirken, Şerif'in tedavi için yurt dışına çıkamayacağına da hükmetti.

Şerif, hafta içinde dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ancak bağışıklık sistemi sorunları nedeniyle deri altı kanama yaşadığı tespit edilmişti. Tedavisi süren Şerif, bugün ise tehlikeli boyutta olmayan bir kalp krizi geçirmişti.

Şerif hakkında dün de yolsuzlukla elde ettiği paraları, sahibi olduğu fabrikaya yabancı kaynaklı yatırım yapılmış gibi göstererek akladığı iddiasıyla yargılandığı davadan sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Hakkında 3 dava açıldı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı. Geçen sene sonuçlanan davada Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aralık ayında ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski başbakanın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise ekim ayı başında tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak NAB'de tutulmasına hükmedilmişti.

 

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Abyad'da terör saldırısı

Tel Abyad'da terör saldırısı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Fenerbahçe-Konyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Konyaspor CANLI ANLATIM

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü halde bulundu

Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü halde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA