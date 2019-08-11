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Eski sevgilisiyle evlenen arkadaşını öldürmüştü...Kan donduran detaylar!

Tüfekli saldırıda öldürülen Selçuk F.’nin katiliyle bir zamanlar yakın arkadaş olduğu öğrenildi. Tutuklanan Sefa K.’nın, sevgilisiyle evlenen Selçuk F.’yı infaz etmek için pusu kurduğu belirlendi.

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Adana’da iki yıl önce Selçuk F., arkadaşı Sefa K.’nın kız arkadaşıyla evlenince ikilinin arası açıldı. Selçuk F., Sefa K. ile görüşmeyi sürdüren arkadaşı Erkan E.’ye tepki gösterdi. E.’nin yanıtı “Kimle arkadaş olup olmayacağıma sen karar veremezsin” şeklinde oldu. Bir süre sornra Erkan E.’nin kayınvalidesinin evine silahla ateş açan Selçuk F., tutuklandı. 16 Temmuz’da tahliye olan Selçuk F.'nin görüşmek istediği Erkan E., 5 Ağustos’ta yanına Gökhan T. ve Arda Ş.'yi de alarak buluşma noktasına gitti.
 
BULUŞMADA ATEŞ AÇTI
 
Erkan E., Sümer Mahallesi’ndeki buluşmaya 4 yaşındaki oğlunu da götürdü. Selçuk F. de iki kişiyle birlikte olay yerine geldi. Bu sırada Sefa K. elindeki tüfekle yakındaki trafonun önünde pusuya yattı. Tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Selçuk F. göğsünden bıçaklanırken, Sefa K. da gizlendiği yerden çıkıp, elindeki pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Bu sırada yaralanan Murtaza Ö., Halit A. ve küçük çocuk tedaviye alınırken, Selçuk F.  kurtarılamadı. Olaya karışan Sefa K., Gökhan T. ve Erkan E. kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Arda Ş. de adli kontrolle serbest kaldı.

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