Eski TBMM Başkanı Şahin: Yaşadığımız ekonomik sorunu şu anda yavaş yavaş atlatıyoruz

Eskipazar Belediyesi tarafından düzenlenen "doğalgaz yakım" töreninde konuşan Şahin, ilçeye doğalgaz gelmesi konusunda verdiği sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmaya değinen Şahin, bazen ülkede işlerin çok yolunda gidebileceğini, bazen de sıkıntılarla karşılaşılabilineceğini vurguladı.

Şahin, Türkiye'nin, içerisinde bulunduğu sorunları çözdüğü belirterek, şunları kaydetti:

Arabayla gidiyorsunuz, belli bir hızla giderken yolunuza taş veya kaya düşebilir, o zaman duraklamak durumundasınız veya çamura saplanırsınız, arabanız patinaj yapar. Biz Türkiye olarak son birkaç ay içerisinde böyle bir patinaja yakalandık ama çok şükür bizim arabamız önden çekişli, arkadan çekişli değil. Şoför koltuğunda da dirayetli bir başkan var. Yaşadığımız ekonomik sorunu şu anda yavaş yavaş atlatıyoruz. Patinajdan Türkiye’yi kurtarıyoruz. İnanıyorum ki 2019’un ortalarında Türkiye yeniden eski süratini kazanacak.