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Güncel

Eski vekilin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AK Parti 23. Dönem Denizli Milletvekili Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:04
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Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ahmet Rıza Ekici fenalaştı ve yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekici'nin cenazesinin yarın Denizli Hilal Camisi'ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, "2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise eski milletvekili Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğini kaydetti.

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