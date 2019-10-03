28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,691
  • 6,2588
  • 276.634
  • 102562
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ertuğrul'a FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kamuoyunda 'kumpas davaları' olarak bilinen 'Balyoz', 'Devrimci Karargah' gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ertuğrul ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Savcı Keleşoğlu, 20 Haziran'da verilen mütalaayı hatırlatarak, Ertuğrul'un "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ertuğrul, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Meslek hayatı boyunca hiçbir makam, mevki, cemiyet, cemaat, kişi ve siyasiden emir, talimat almadığını öne süren Ertuğrul, görev yaptığı sürede dosyalardaki bilgilere, belgelere göre karar verdiğini savundu.

Sanık Ertuğrul, daire başkanlığı yetkilerini kimseye devretmediğini, devletin güvenliğiyle ilgili dosyaların temyiz incelemesinde de "hatır ve gönül işi" yapmadığını iddia etti.

Dairede görevli hakim ve üyelerin seçilmelerinde herhangi bir telkin ve tavsiyesinin bulunmadığını, müzakereler dışında bir araya gelmediği bu kişilerin görüş ve düşüncelerini sorgulamadığını ileri süren Ertuğrul, FETÖ'nün gizliliğe önem veren örgüt olduğunu söyledi.

FETÖ'nün yapısının bilimsel, teknik araştırmalarla darbe girişiminden sonra ortaya çıkabildiğini belirten Ertuğrul, "Gizliliği esas alan, bugüne kadar bildiğimiz klasik örgütlerden çok farklı bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu nereden bilebilirdim?" dedi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007'de verdiği kararda, Fetullah Gülen'in beraati için birçok kişinin yarıştığını, kendisinin ise buna katılmadığını aktaran Ertuğrul, Yargıtay üyesi olmak için kimsenin önünde eğilmediğini belirtti.

Ertuğrul, "Ben örgüte hiçbir zaman sempati duymadım, ilgi de göstermedim. İtici ve antipatik gördüğümü açıkça dile getirdim. Bunu şimdi kimse cesaret edip söyleyemiyor. Vicdanım rahat. FETÖ'ye bilerek veya bilmeyerek sempati duymadım, yardım, yataklık etmedim." ifadesini kullandı.

Beraatini isteyen sanık Ertuğrul ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerindeki indirim uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını da kararlaştırdı.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerel yönetimde yeni dönem: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı

Yerel yönetimde yeni dönem: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı

Hatay'da askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu

Hatay'da askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu

'Fikret Orman aday olmayacak'

'Fikret Orman aday olmayacak'

Meteoroloji yarın akşam için uyardı

Meteoroloji yarın akşam için uyardı

Doğu Akdeniz'de kritik gelişme: Sondaj yapacağı kuyuya doğru ilerliyor

Doğu Akdeniz'de kritik gelişme: Sondaj yapacağı kuyuya doğru ilerliyor

Bakan Akar: ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim, bizim planlarımız hazır

Bakan Akar: ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim, bizim planlarımız hazır

Dünya onu konuşmuştu, Putin yerden yere vurdu!

Dünya onu konuşmuştu, Putin yerden yere vurdu!

Yer: Üsküdar! Asfaltın altından çıktı

Yer: Üsküdar! Asfaltın altından çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Deprem sırasında en özel tahliye

Deprem sırasında en özel tahliye

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA