Eski Yargıtay tetkik hakiminin darbe girişiminden haberdar olduğu iddianamede yer aldı

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay tetkik hakimi olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulunun 21 Ocak'ta aldığı kararla meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Fazıl Ahmet E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, Fazıl Ahmet E'nin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan örgütsel ardışık arama yöntemiyle haberleştiği, ayrıca örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan N.S. ve İ.E. arasında geçen ByLock yazışmalarında Fazıl Ahmet E'nin örgüt üyesi olduğuna dair beyanların olduğu belirtildi.

Tanık olarak iddianamede ifadesine yer verilen Cihangir D, hakim adayı olduğu dönemde "Salih" kod adlı mahrem imamın kendisini Fazıl Ahmet E. ile tanıştırdığını, ev arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.

Şüpheli ile kitap okuma ve sohbet şeklinde örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Cihangir D, şunları anlattı:

"Salih, bizim eve gelirken bazen tablet bazen de dizüstü bilgisayar getirir, oradan bize örgütsel içerikli Fetullah Gülen vaaz videoları izletirdi. Bize daha sonra Gülen'in kitaplarını getirerek 'Bunları kimseye göstermeden okursunuz, işiniz bitince de iç çamaşırlarınızın olduğu yere saklarsınız' demişti. Salih ve Ahmet Fazıl E'nin örgüt dışında da tanışıp arkadaş olduklarını kendilerinden öğrendim. Bir de bu sohbetlere ara sıra gelen Salih'in getirdiği, kendini Halit diye tanıtan bir kişi bulunuyordu. Bu şahıs elinde laptop ile gelmekteydi. Bana evlilik konusundaki düşüncemi ve nasıl birini düşündüğümü sormuştu."

- "Bize bilgi geliyor, orduda hareketlenme var"

Fazıl Ahmet E. ile belirli periyotlarla Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunan Salih'in evine gittiklerini belirten Cihangir T, "Demetevler'deki eve bir keresinde dolmuşla gittik, bu yüzden Salih bize 'Keşke böyle yapmasaydınız, dolmuşta kamera olur sıkıntı olur, mümkünse kendi arabanızla gelin' dedi. Uzunca bir süre kendi arabamla gidip geldik." ifadelerini kullandı.

Cihangir D, beyanlarına şöyle devam etti:

"Salih'in Demetevler'deki evine Ahmet Fazıl E. ile 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç hafta önce gittik. Orada bana dönerek ciddi bir tavırla 'Bize bilgi geliyor. Orduda hareketlenme var. Bunları sabaha karşı sıcak yataklarından alacaklar' dedi. Ben de 'Bu devirde darbe mi olur? Doğru değildir büyük ihtimalle' diyerek tepki verdim. Özellikle bana dikkatli olmamı söyledi. Salih, bir darbe girişimi olursa bunun sorumlusunun cemaat üyeleri olmadığını düşünmemi istiyordu. Bu konuyu bizzat Ahmet Fazıl E. ile de görüşmüş, ona bu darbeyi kendilerinin yapacağını söylemiş olabilir. Çünkü araları benden daha iyiydi ve bulunduğumuz ortamda bu sözü direkt bana hitaben söylemişti."

- 15 yıla kadar hapsi istendi

Fazıl Ahmet E'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede şu tespitlere yere verildi:

"Şüphelinin, örgütün evlerinde kaldığı, 2014 yılında hakimlik sınavı çalışma evinde kalarak sınava hazırlandığı, örgütsel toplantılara süreklilik arz edecek şekilde katıldığı, hakim adayı olduğu dönemde örgütün gizliliği, faaliyetleri, amaçları gibi konulardaki örgütsel görüşmelerine de katıldığı tespit edilmiştir. Şüphelinin örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında ankesörlü telefon üzerinden örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla örgüt mensuplarınca arandığı, Cihangir D'nin beyanına göre, 15 Temmuz darbe girişiminden haberinin olduğu, örgütle hem meslek öncesi hem de meslekteyken aktif bağını devam ettirdiği belirlenmiştir."