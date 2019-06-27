31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7826
  • 6,5879
  • 260.754
  • 95.531
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Yılmazel'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmazel ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen Mustafa Yılmazel, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

- KARAR

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Mustafa Yılmazel'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 7,5 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 6 yıl 3 aya indirildi. Heyet, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Dünya bunu konuşuyor! Yine titredi

Dünya bunu konuşuyor! Yine titredi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı
 

POPÜLER HABERLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

100 metreden 4 milimetrelik çelik zırhı deliyor!

100 metreden 4 milimetrelik çelik zırhı deliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA