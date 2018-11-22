Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar

Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, 'FETÖ üyeliğinden' 7,5 yıl ceza verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası verildi.
 
Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı.
 
Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA