Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar
Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, 'FETÖ üyeliğinden' 7,5 yıl ceza verildi.
- AA
Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı.
Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası verildi.
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