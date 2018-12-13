Eski Yenimahalle Kaymakamına FETÖ üyeliğinden 8 yıl 3 ay hapis

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Dündar ve avukatları katıldı.

Duruşmada bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, sanık Dündar'ın "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Dündar, üzerine atılı suçlamayı reddederek, beraatine hükmedilmesini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Dündar'ı "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte Dündar'ın tutuklanmasına karar verildi.