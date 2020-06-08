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Eski Yunan Bakan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Mısır ve İsrail, Türkiye ile işbirliği penceresini kapatmak istemiyor

Yunanistan'ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek “Mısır ve İsrail Türkiye ile işbirliği penceresini kapatmak istemiyor” dedi. Apostolakis, ayrıca olası bir ada krizinde Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız kalacağını ifade etti.

Star.com.tr08 Haziran 2020 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 13:30
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Yunanistan’ın eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunan basınına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR”

Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve EEZ konusunda iki ülke arasında diplomatik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Apostolakis, Yunanistan’ın Mısır ve İsrail’le yaptığı anlaşamaya dikkat çekti.

MISIR VE İSRAİL TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ PENCERESİNİ KAPATMAK İSTEMİYOR

İttifakların güçlendirilmesinin gerekli olduğunu olduğunu söyleyen Apostolakis, “İttifaklar güçlendirilmelidir, ancak komşu (Türkiye) ile gelecekteki işbirliği penceresini tamamen kapatmak istemeyen birçok ülke (örneğin Mısır ve İsrail) var." dedi.

“OLASI BİR ÇATIŞMADA YUNANİSTAN YALNIZ KALACAK”

Eski Yunan Bakan, olası bir ada krizinde ABD ve AB'den destek olmasına rağmen muhtemelen Yunanistan’ın yalnız kalacağını ifade etti. Apostolakis, "Çatışmaya girersek muhtemelen yalnız kalacağız. Bu hesaplamaları yapmak zorundayız "dedi.

star.com.tr

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