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Eskişehir Anadolu Üniversitesi DGS kayıtları ne zaman? AÖF DGS kayıt evrakları neler?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi DGS kayıtları ne zaman? AÖF DGS kayıt evrakları neler? gibi soruların yanıtları DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 30 Haziran Pazar günü DGS gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanla beklenen 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ÖSYM tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Yerleştirme sonuçları kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak olan öğrenciler için kayıt işlemleri hakkında merak edilenleri derledik....

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2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler büyük bir heyecanla DGS 2019 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. Sonuçların erişime açılmasının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi DGS kayıtları ne zaman? AÖF DGS kayıt evrakları neler? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı. AÖF DGS kayıt işlemleri hakkında tüm detaylar sizlerle... 
 
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DGS KAYITLARI NE ZAMAN? 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi dikey geçiş internet başvuru ve kayıt tarihlerini açıkladı. İnternet başvuru tarihi 16 - 20 Eylül 2019 olarak belirlendi. AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi ise yine aynı şekilde 16 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
 
 
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
 
AÖF DGS KAYIT EVRAKLARI NELER?
Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)
 
Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

 
 
 
Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı
 
Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı
 
Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar
 
12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf
 
Türkçe ve İngilizce Transkript

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