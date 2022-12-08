Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden cami yıkma kararı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bulvar genişletme çalışmaları kapsamında bir cami ile ilgili yıkım kararı aldı. AK Parti İl Başkanlığı şehirde infiale yol açan yıkım kararını durdurmak için yargıya başvurdu. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yılmaz Büyükerşen'in adını taşıyan bulvarda sözde genişletme çalışması yapmak için imar planında değişiklik teklifi hazırladı. Teklifte Tepebaşı ilçesinde 'Sarmaşıklı Camii' olarak bilinen Hal Camii'nin yıkılması istendi.

DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPARIZ!

Teklifte, 'Hali hazırda bulunan caminin imar planlarında yola isabet ettiği ve caminin cemaate yetmediği, başka bir alana daha büyük bir cami yapılabileceği' iddia edildi. Teklif, AK Parti ve MHP'nin ret oyu vermesine rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. İl Müftülüğü, caminin yıkılmaması yönünde görüş bildirdi. Karar şehirde büyük tepki topladı.

ALKOLLÜ MEKAN MI OLACAK?

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sivil toplum kuruluşları, yasal olarak ibadet yerlerine belirli uzaklıkta alkollü mekan açılamayacağını hatırlatarak, CHP'li belediyenin bölgeyi 'Barlar sokağına' çevirmek için böyle bir adım atmış olabileceğini öne sürdü. CHP'li Tepebaşı Belediyesi ise caminin yol, turizm ve konut alanı içerisinde kaldığını iddia ederek, "Hal Camii'nin kendisine ait tapusu yok. Fabrikalar bölgesine yeni cami yapılacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı ise konuyu yargıya taşıdı. İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Hal Cami'nin olduğu alanda ticaret-turizm alanı olarak yapılan düzenleme kararının yani bir başka deyişle yıkım kararının iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi'nde dava açmış bulunuyoruz. Yeni imar planlarıyla cami olarak belirlenen alana da cami yapılmasında büyük fayda var. Değişen nüfus yapısı iki camiye ihtiyaç olduğu açıktır" diye konuştu.

CAMİME DOKUNMA

Belediye'nin camiyi yıkma kararı Eskişehir'de büyük tepki çekti. Hal Camii'nin önünde toplanan bine yakın vatandaş, ellerinde 'Camilerin tapusu halka aittir', 'Camime dokunma' yazılı dövizler taşıyan halk, kararı protesto etti.