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Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf toplam 6 asker yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde Kurmay Yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ile Ş.G. hakkında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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