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Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan görevden uzaklaştırılan astsubay Mustafa B. ile muvazzaf astsubay Hacı Şaban F. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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