Vali Aksoy, mesajında "15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen yetkiyi suistimal etmekten ve devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliği ile kazanılmış bir demokrasi zaferidir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını göstermiştir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun dünyaya ilan edildiği gündür. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bizler de tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız.

Milletin Zaferi olan 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde, şehit düşen 252 vatandaşımızı rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.