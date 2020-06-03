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Eskişehir'de 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

Eskişehir'de 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:59
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Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikametlerin kapılarını gözetleyerek şüpheli tavırlar sergileyen Tülay Y'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheli kadın, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan Tülay Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tülay Y. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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