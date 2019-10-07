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Eskişehir'de 160 kiloluk koç görenleri hayrete düşürdü

Eskişehir’de düzenlenen 4. Küçükbaş Çoban Festivali'nin ilgi odağı olan 160 kilogramlık koç, görenleri hayrete düşürdü.

  • İHA
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu 4. Küçükbaş Çoban Festivali'ne getirilen koç, büyük ilgi gördü. Uluönder Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen sergi ve yarışmalar için Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinden getirilen 3 yaşındaki 160 kilogramlık koç, festivalin ilgi odağı haline geldi. Yerli ırklardan ‘kıvırcık melezi’ cinsi olan koç, düzenlenen açık artırmayla 6 bin 200 liraya satıldı.
"KOÇU BURADA SERGİLEMEKTEN MUTLU OLDUM"
 
Sergi için Bursa’dan gelen Ahmet Eser, koçu burada sergilemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Koçum 3 yaşında, 160 kilogram canlı ağırlığı. Kıvırcık melez ve yerli ırktır. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanından, arkadaşlardan Allah razı olsun. Böyle fuarların her zaman olmasını diliyorum. Koçumu burada sergilemekten mutlu oldum. Koçumu bugün ihaleye, yarışmaya çıkaracağım. Nasip kısmet artık Allah’ın izniyle. Herkesin gönlünden geçen istediği bir fiyat vardır. O da bende kalsın. Bundan daha büyük var mı bilmiyorum ama varsa getirsin diyelim onu” dedi.
Koç 3 bin lira açılış fiyatından satışa sunuldu. Büyük rekabetin olduğu açık arttırmayla 6 bin 200 liraya koçu satın alan Çifteler Yörük Türkmen Dernek Başkanı Ümit Yaşar Kara ise koçun yeni sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

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