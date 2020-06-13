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Eskişehir'de 2 ev karantinaya alındı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 13:20 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:20
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Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Suriye uyruklu bir kadına, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastanın ve ailesindeki 5 kişinin birlikte yaşadığı ev karantinaya alındı.

Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Afganistan uyruklu bir kişi de benzer şikayetlerle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne müracaat etti. Bu kişinin Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

Hastanın ve ailesindeki 6 kişinin birlikte yaşadığı daire karantinaya alındı.

Ev ve dairenin bulunduğu apartman, Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

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