Eskişehir'de 3 katlı apartman çöktü

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan çökme üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede inşaat yapan müteahhit firmanın uyarısıyla, 10 kişilik 4 ailenin yaşadığı binanın dün boşaltıldığını tespit etti.

Apartmanın enkazının kaldırılması için belediye tarafından yönlendirilen firma, iş makineleriyle çalışma başlattı, bu sırada eşyaları yığınların altında kalan bazı ev sahiplerinin ağladığı görüldü.

Çöken binanın yanındaki kız öğrenci yurdunun bahçesine de molozlar düşmesi sonucu bazı pencerelerde hasar oluştu.

"HER ŞEYİMİZ GİTTİ"



Apartmanın 3'üncü katında yaşayan Talha Bayar, gazetecilere , 5 ay önce komşu evlerin yeni bina yapımı için yıkıldığını belirtti.

Binalarının yanında bir hafta önce de inşaata başlandığını anlatan Bayar, şunları kaydetti:

"Bugün de beton döküldü. Bize düne kadar evde kalabileceğimiz söylendi. Dün bize evdeki çöküntüler başlaması nedeniyle binadan çıkılması için ihbar yapıldı. 5 ay önce evi yıktığı zaman bu arkadaş bizim balkonumuzu da yıkmıştı. Aynı zamanda yapı denetim geldi. Tutanak tutuldu. 'Üç gün içinde burası yapılacak' dedi ama yapılmadı. Daha sonra güçlendirme yapacağını söyledi. Bizden 12 bin lira para talep etti. Daha sonra 'benim belediyede akrabalarım, arkadaşlarım var. İstersem ben bu evi boşalttırırım' diye tehdit etti. Şu anda işte görmüş olduğunuz gibi evimiz yıkıldı tamamen. Her şeyimiz gitti bizim. Anılarımız, bütün eşyalarımız... Babam da kanser hastası, hastanede yatıyor, adamın acısı ikiye katlandı. Şu an çok mağdur durumdayız. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Herkes ağlıyor, perişan bir durumda. Bütün anılarımı, her şeyim bu evdeydi, her şeyim gitti."

Yıkılan apartmanda yaşayan Meral Selvi de binalarının iki tarafında da yeni inşaatların başladığını belirtti.

İnşaata beton döküldüğünü anlatan Selvi, "Beton atıldıktan sonra çıtırtılar geldi. Biz o zaman evdeydik. Çıtırtılar geldiğinde zil çaldı. Biri 'binanızdan bir şeyler dökülüyor' dedi. Çıktık baktık. Ondan sonra müteahhitte haber verdik. Bizim müteahhit, 'Beton atma. Biraz bekle. Biz güçlendirelim ondan sonra at' demiş. Onlar atmış betonu. Hiçbir eşyam yok şu anda." ifadesini kullandı.