Eskişehir'de 6 FETÖ şüphelisine gözaltı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4'ü polis 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şuesi ekipleri bu sabah erken saatlerde düzenledikleri operasyonda Eskişehir, Mardin ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında törer örgütü üyesi olmakla suçlanan 4 polis memuru, 1 eski astsubay ile 1 kadını yakaladı.Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
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