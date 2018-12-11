Eskişehir'de 6 FETÖ şüphelisine gözaltı

İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şuesi ekipleri bu sabah erken saatlerde düzenledikleri operasyonda Eskişehir, Mardin ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında törer örgütü üyesi olmakla suçlanan 4 polis memuru, 1 eski astsubay ile 1 kadını yakaladı.Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.