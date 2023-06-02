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Eskişehir'de akademisyene silahlı saldırı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Eskişehir'de akademisyene silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"28. dönem milletvekili adayımız Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, akşam saatlerinde evine giderken menfur bir saldırıya uğramıştır. Şehir Hastanesinde tedavisi sürmekte olup herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın siyasi bir tarafı olmayıp adli vakadır. Olayla ilgili güvenlik güçlerimiz gerekli soruşturmayı titizlikle yürütmektedir."

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