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Eskişehir'de araç çalan hırsız kovalama sonucunda yakayı eleverdi

Eskişehir'de araç hırsızlığına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 16:41 - Güncelleme:
Eskişehir'de araç çalan hırsız kovalama sonucunda yakayı eleverdi
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından M.U. isimli şahsın garajından çalınan aracın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından ara sokaklarda uzun süre takip edilen araç, çevre yolu kenarında şüpheli tarafından terk edildi. Ekipler yaya olarak kaçan hırsızlık şüphelisi U.C.K.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet mermi, 3,52 gram uyuşturucu madde, çalıntı olabileceği değerlendirilen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve suç geliri olduğu düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve yoklama kaçağı olduğu tespit edilen U.C.K. hakkında adli işlem başlatıldığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 bin 466 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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