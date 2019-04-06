Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı eski hakim adayı yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski hakim adayı yakalandı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim adayı Tülin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Tülin Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.
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