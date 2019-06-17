Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı
Eskişehir'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.
- DHA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yaptı. Sanayi Kavşağı'nda dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı. Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
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