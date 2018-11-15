Eskişehir'de 'drift' yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin 735 lira ceza kesildi
Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulandı.
- AA
Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokağı'nda bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K'yi yakaladı.
Ekipler M.K'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.
Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi.
Araç da 60 gün trafikten men edildi.
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