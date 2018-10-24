Eskişehir'de F-35 savaş uçağının parçaları üretilecek

Eskişehir'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı "stratejik ürün" desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan Busel Makina, F35 savaş uçakları için parça üretecek.

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Busel Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KOSGEB desteğinden yararlanarak KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yeni makine parkuru oluşturdu.

Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, makine parkurunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yatırım tutarının yüzde 70'ini KOSGEB'in sağladığını, kentte kurulu Alp Havacılık'ın da kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti.

Seler, "İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiye'yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Alp Havacılık Genel Müdür Şenay İdil de iki firma arasında güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığının oluştuğunu belirtti.