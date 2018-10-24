Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de F-35 savaş uçağının parçaları üretilecek

KOSGEB'in sağladığı 'stratejik ürün' desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan bir şirket, F-35 savaş uçakları için üretim yapacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı "stratejik ürün" desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan Busel Makina, F35 savaş uçakları için parça üretecek.
 
Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Busel Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KOSGEB desteğinden yararlanarak KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yeni makine parkuru oluşturdu.
 
Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, makine parkurunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yatırım tutarının yüzde 70'ini KOSGEB'in sağladığını, kentte kurulu Alp Havacılık'ın da kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti.
 
Seler, "İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiye'yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Alp Havacılık Genel Müdür Şenay İdil de iki firma arasında güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığının oluştuğunu belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA