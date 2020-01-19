AA 19.01.2020 16:09 - Güncelleme: 19.01.2020 16:09

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 muvazzaf ve 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.