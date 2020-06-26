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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

AA26 Haziran 2020 Cuma 10:45 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:46
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

Söz konusu şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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