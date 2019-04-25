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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi öğretim üyesi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında öğretim üyesi Hamit M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
 
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a gönderilecek.

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