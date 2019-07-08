Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Derya S'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Şüpheli Derya S, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
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