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Eskişehir'de FETÖ yöneticisi zanlı ve eşi gözaltına alındı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütte sorumlu ve yönetici olarak görev yaptığı iddia edilen zanlı ile eşi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan Tuncay P. ile eşi Emel P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezindeki hücre evine düzenlenen operasyonda Tuncay P. ile Emel P'yi yakaladı.

Tuncay P'nin "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütte Denizli'de "büyük bölge talebe mesulü", Muğla'da "eğitim danışmanlığı" ve Manisa'da "örgüt yöneticisi" olarak görev yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay P. tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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