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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen doktor Ercan Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

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