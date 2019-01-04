Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan eski vergi müfettiş yardımcısı tutuklandı

Komiser yardımcısıyken 2014 yılında sınavla kurum değişikliği yaparak vergi müfettiş yardımcısı olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen Hacı Ali A. hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Hakimliği tarafından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu öğrenilen şüpheli Hacı Ali A, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Hacı Ali A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.