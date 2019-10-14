Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
- AA
Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan hükümlü D.D. (42), polis ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.D, cezaevine teslim edildi.
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