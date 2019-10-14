23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9339
  • 6,5495
  • 284.83
  • 94873.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan hükümlü D.D. (42), polis ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.D, cezaevine teslim edildi.

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA