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Güncel

Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişi öldü.

AA08.01.2020  12:35 - Güncelleme: 08.01.2020  12:35

Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 2804 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

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