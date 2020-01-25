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Güncel

Eskişehir’de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı

Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücünün seyir esnasında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı.

IHA25.01.2020  16:28 - Güncelleme: 25.01.2020  16:28

Olay Eskişehir-Kütahya yolu 13’üncü kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; Uğur E. İdaresindeki 26 TC 029 plakalı otobüs, iddialara göre içinde bulunan 24 yolcuyla Eskişehir istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs kar altında kalan tarlaya girdi. Kazada, otobüs şoförü Uğur E. ve 5 yolcu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza bölgesine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı yolcuları otobüs içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

‘MEVLİDE GİDERKEN KAZA’

Öte yandan kaza bölgesine gelen bazı kazazedelerin yakınları ise, Eskişehir’e mevlide katılmak için gittiklerini, köyden çıkarken kazanın olduğunu belirtti.

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