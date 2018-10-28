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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu0

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde iş yerinden çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çal Mahallesi Yeniköy Caddesi'nde Nuray M'ye ait iş yerinden çelik kasa ve cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından ilçe merkezinde yapılan arama ve kontrollerin yanı sıra güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlık olayını R.A, O.A. ile Ü.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerden O.A. ile R.A, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ü.A. ise adresinde bulunamadı.

Polis, iş yerinden çalınan çelik kasanın Sakarya Nehri'ne atıldığını belirledi. Çelik kasa, dalgıç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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