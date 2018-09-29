Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda bir kişi tutuklandı
Eskişehir'de kandırarak evlerine girdiği kişilerin parasını çalıp kaçtığı öne sürülen zanlı yakalandı.
- AA
Eskişehir'de kandırarak evlerine girdiği kişilerin parasını çalıp kaçtığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şeker, Emek, Esentepe ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşları 72 ile 93 arasında değişen 4 kişi, evlerine gelen şüphelinin "Çocuğunuz kaza yaptı, beni hastaneden yolladılar." diyerek paralarını çalıp kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu zanlının İ.D. (34) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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