Eskişehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Eskişehir'de, çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve bir ev sahibini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Gökhan Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gökhan Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, kentteki hırsızlık olayları ile 4 Eylül'de Yenikent Mahallesi'nde yaşayan H.H'nin, evine giren kişi tarafından bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Hırsızlık ve yaralama olayının failinin bisiklet kullandığını belirleyen ekipler, Gökhan Y'yi, saklandığı Vadişehir Mahallesi'ndeki evinde yakalamıştı.
Zanlının evinde yapılan aramada 15 farklı hırsızlık olayında çalındığı belirlenen dizüstü bilgisayarlar, inşaat malzemeleri, sigara, saat, ziynet eşyası ile çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.