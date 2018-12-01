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Eskişehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de, çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve bir ev sahibini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Gökhan Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökhan Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, kentteki hırsızlık olayları ile 4 Eylül'de Yenikent Mahallesi'nde yaşayan H.H'nin, evine giren kişi tarafından bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Hırsızlık ve yaralama olayının failinin bisiklet kullandığını belirleyen ekipler, Gökhan Y'yi, saklandığı Vadişehir Mahallesi'ndeki evinde yakalamıştı.

Zanlının evinde yapılan aramada 15 farklı hırsızlık olayında çalındığı belirlenen dizüstü bilgisayarlar, inşaat malzemeleri, sigara, saat, ziynet eşyası ile çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirilmişti.

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