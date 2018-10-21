Eskişehir'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Kazada 26 EK 822 plakalı kamyonetteki Semih Yurdakul (34) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Yunar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkmen ise Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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