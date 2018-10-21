Eskişehir'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Ulvi Erkmen idaresindeki 26 EK 822 plakalı kamyonet, Gündüzler Mahallesi'nde Sercan Yunar'ın (21) kullandığı 26 BE 223 plakalı kamyonetle çarpıştı.