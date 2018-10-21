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Eskişehir'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ulvi Erkmen idaresindeki 26 EK 822 plakalı kamyonet, Gündüzler Mahallesi'nde Sercan Yunar'ın (21) kullandığı 26 BE 223 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Kazada 26 EK 822 plakalı kamyonetteki Semih Yurdakul (34) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Yunar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkmen ise Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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